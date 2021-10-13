Вашингтон, 13 октября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Ситуацию в секторе Газа и отношения с Ираном обсудили в ходе встречи в Вашингтоне вице-президент США Камала Харрис и израильский министр иностранных дел Яир Лапид. Об этом 12 октября сообщили в пресс-службе американской стороны.

Белый дом. Вашингтон

Кроме того, участники переговоров затронули тему соглашений Израиля с Бахрейном, Марокко и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). В рамках беседы Харрис подчеркнула, что Вашингтон по-прежнему придерживается безопасности Израиля.

Кроме того, вице-президент и министр подняли такие вопросы, как пандемия коронавируса, изменение климата и миграция.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдепартаменте США распространили информацию о том, что американский госсекретарь Энтони Блинкен встретится в Вашингтоне с Яир Лапидом и главой МИД ОАЭ Абдаллой ибн Заидом Аль Нахайяном.