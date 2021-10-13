Сеул, 13 октября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Роль России в возобновлении диалога с КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова является важной. Об этом 13 октября заявил спецпредставитель МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности Корейского полуострова Но Кю Дук, его слова приводит агентство Yonhap.

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«Мирный процесс на Корейском полуострове в настоящее время приостановлен. Процесс диалога должен быть быстро возобновлен, и роль России важна», — сказал он перед отъездом в Москву, где встретится с заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым

Также Но Кю Дук уточнил, что Россия является страной, которая хорошо понимает позицию Северной Кореи.

«Чтобы улучшить межкорейские отношения и возобновить переговоры между Соединенными Штатами и Северной Кореей, (мы) будем просить Россию продолжать выступать в этой роли, как она это делала до сих пор в конструктивном ключе», — добавил он.

Кроме этого, спецпредставитель южнокорейского МИД рассказал, что также он намерен обсудить в Москве предложение президента страны Мун Чжэ Ина о декларации по поводу прекращения Корейской войны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Северной Корее не стоит накалять обстановку на Корейском полуострове и создавать угрозы безопасности в регионе.