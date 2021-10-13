Сургут, Югра, 13 октября, 2021, 08:06 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) задержан гражданин, которого 15 лет разыскивали по подозрению в убийстве и изнасиловании. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Югре.

Убийство

По версии следствия, в 2006 году уроженец Стерлибашевского района Башкирии приехал в одно из сельских поселений с целью совершения краж. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он увидел вечером девушку, которая шла одна. Он запугал её и силой затащил в овраг, где изнасиловал и избил так, что потерпевшая скончалась. Чтобы скрыть следы преступления, он припорошил труп землёй и покинул деревню на такси.

Преступление 12 лет оставалось нераскрытым. Личность преступника удалось установить при сверке ДНК-профиля в 2018 году. Подозреваемый был объявлен в межгосударственный розыск.

Как выяснилось, с 2006 по 2015 годы задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности за мошенничества, угоны, кражи и грабёж. А также разыскивался приставами как злостный неплательщик алиментов.

В настоящее время благодаря качественной работе сотрудников оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД России по Сургуту злоумышленник этапирован в Башкирию.