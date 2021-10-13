Пекин, 13 октября, 2021, 08:04 — ИА Регнум. Объём внешней торговли России и Китая в январе-сентябре 2021 года достиг $102,5 млрд (7,36 трлн рублей), что на 29,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом 13 октября сообщили в главном таможенном управлении КНР.

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Россия за три квартала нарастила объём экспорта в Китай до $55,1 млрд (+27,6%), а Китай — до $47,4 млрд (+32,4%). При этом наиболее заметное увеличение показателя произошло в сентябре — суммарный оборот двух стран за месяц достиг почти $13,5 млрд.

Ранее доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова спрогнозировала рост объёмов взаимной торговли России и Китая в 2022 году до рекордного уровня.

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