Улан-Удэ, 13 октября, 2021, 08:04 — ИА Регнум. В Бурятии обсуждают вопрос введения QR-кодов для пропуска людей в учреждения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, с предложением об этом выступил главный санврач республики Сергей Ханхареев 11 октября.

geralt QR-код

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По его словам, заболеваемость COVID-19 за прошедшую неделю выросла на 16%. Рост регистрируется в возрастных группах от 18 до 64 лет.

Возможность внедрения новой системы поручено рассмотреть до 1 ноября. В QR-кодах, в случае их утверждения, будут содержаться сведения о вакцинации от коронавируса, либо перенесённом заболевании не более 6 месяцев назад. Пропуск по ним могут ввести в заведения общепита, СПА-салоны и салоны красоты, сауны, музеи и так далее.

«Решение о целесообразности введения системы QR-кодов будет принято на последующих заседаниях оперативного штаба», — добавили в правительстве.