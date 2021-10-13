Самара, 13 октября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Ситуация с распространением коронавируса является очень тревожной и близка к критической в Самарской области. Об этом 12 октября сообщил глава региона Дмитрий Азаров в прямом эфире на канале «Россия-24» в программе «Главная тема».

PublicDomainPictures Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

Глава региона напомнил, что 8 октября он провел расширенное совещание, на котором обсудил с общественностью, как избежать локаунда в регионе.

Он сообщил, что в 2020 году руководство региона принимало выверенные точные меры для недопущения распространения коронавируса.

«И я благодарен землякам, которые высоко оценили эту взвешенную позицию. Мы никого не пугали, обсуждали с гражданским обществом все принимаемые меры и открыто информировали. И сейчас состоялся честный разговор. Но ситуация крайне тревожная, близка к критической. И угроза локдауна нависает», — сообщил он, отметив, что весной прошлого года не было защиты против коронавируса, поэтому принимались жесткие меры, чтобы люди находились дома.

Азаров заявил, что в настоящее время защита от коронавируса есть: вакцинация.

«Каждый из нас может защитить себя сам — бесплатно сделать вакцину. Мы готовы предоставить такую возможность. Но никто не сделает и не примет это решение за вас. Я бы еще раз хотел обратиться: сделайте выбор в пользу жизни. Мне дорог каждый из вас!» — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Самарской области ужесточил ограничения для непривитых жителей.