Анадырь, 13 октября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. На Чукотке с 12 октября ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых групп населения — постановление подписал главный санитарный врач региона Антон Семенихин, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт Роспотребнадзора округа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Коэффициент распространения инфекции среди населения не снижается и составляет 1,0, удельный вес заболевших детей и подростков варьирует от 20,35% до 28,75% за последние 4 недели.

Наибольший рост заражений коронавирусом отмечается среди жителей трудоспособного возраста от 18 до 64 лет, которые активно посещают общественные места и пользуются общественным транспортом.

Обязательная вакцинация введена для работников здравоохранения, образования, социальной защиты и социального обслуживания, транспорта, культуры, физической культуры и спорта, сервиса — торговли и общественного питания, гостиниц, детских игровых центров, парикмахерских; пищевой промышленности, рыболовства, строительства, ЖКХ и энергетики, промышленных предприятий, госслужащих и гражданских служащих, замещающих их.

Всего планируется привить не менее 80% сотрудников этих сфер. Первым компонентом — до 1 ноября, вторым — до 22 ноября.

«Отстранить от работы, перевести на дистанционный режим работы с 02.11.2021 года лиц, не получивших ни одного компонента вакцины против новой коронавирусной инфекции; с 23.11.2021 года — лиц, не имеющих законченного курса вакцинации», — значится в постановлении регионального управления Роспотребнадзора.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России почти два миллиона человек прошли ревакцинацию от коронавирусной инфекции.