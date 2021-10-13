Пермь, 13 октября, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Недавно созданному Фонду развития Пермского края региональные власти планируют выделить 2 млрд рублей из бюджета, сообщают СМИ.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

О выделении крупных денег речь идет в поправках к проекту бюджета, который поступил в Заксобрание Прикамья. Планируется, что 2 млрд рублей пойдут на строительство новой спортивной арены в Перми и организацию культурно-рекреационного пространства на заводе им. Шпагина.

Между тем, информресурсы обращают внимание на то, что планируемых к выделению средств явно недостаточно для решения этих задач. Только строительство спортивного объекта в Дзержинском районе Перми оценивается в 13 млрд рублей.

Предполагается, что фонд будет работать над привлечением частных и федеральных инвестиций.

Добавим, Фонд развития Пермского края создан в октябре 2021 года с уставным капиталом в 465,7 млн рублей. Гендиректором новой структуры глава Корпорации развития Пермского края Алексей Бураков.