Иркутск, 13 октября, 2021, 08:01 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 13 октября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5085 человек, причём 12 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 114 470 человек (+398 за сутки).

Госпитализирован 3605 (+74 за сутки). Выздоровели 103 440 пациентов (+311 за сутки). Ещё 457 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

Читайте также: В Приангарье скончались ещё 13 пациентов с COVID-19