Абакан, 13 октября, 2021, 07:59 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявлено 146 носителей коронавируса, выздоровели 208 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 октября в региональном правительстве.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

Всего с начала 2021 года в Хакасии COVID-19 диагностировали у 23 023 человек. Амбулаторно на сегодняшний день лечится 3371 житель республики с диагнозом «коронавирусная инфекция», в стационарах находятся 1064 человека. К аппаратам ИВЛ подключены 22 ковид-пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября в регионе коронавирус выявили у 141 человека, выздоровели 229 человек.