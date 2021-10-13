Челябинск, 13 октября, 2021, 07:55 — ИА Регнум. В Челябинске мошенники выманили у местного жителя и его родственников порядка миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

Изначально неизвестный позвонил мужчине 1961 года рождения, который передал трубку своему сыну 1990 года рождения. Схема была проста — преступник объявил своим жертвам, что на них пытаются оформить кредиты и якобы чтобы перебить эти попытки, нужно оформить кредиты на себя. Потерпевшие это сделали. Затем по указанию мошенника они приобрели мобильный телефон, с помощью которого звонивший получил доступ к их деньгам.

Через несколько дней мошенник сообщил им о якобы новых заявках на кредиты. Также ему удалось добиться того, чтобы кредит на себя оформила и сестра молодого человека.