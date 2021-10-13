Горно-Алтайск, 13 октября, 2021, 07:55 — ИА Регнум. На территории Республики Алтай отменено действие особого противопожарного режима. Распоряжение об этом было подписано 7 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Горный Алтай

Особый режим в Горном Алтае действовал с 23 апреля после установления устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды.

При этом даже после снятия режима, нарушителям требований пожарной безопасности может грозить административная и уголовная ответственность, если в результате их действий пострадают люди или будет нанесён материальный ущерб.

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