Чита, 13 октября, 2021, 07:54 — ИА Регнум. Спектакль московского театра современной комедии «Сниму квартиру» прошел 12 октября в Забайкальской краевой филармонии имени О.Л. Лундстрема. Он примечателен тем, что актер забайкальского драматического театра Евгений Нимаев экстренно заменил одного из артистов, который из-за внезапно возникших обстоятельств не смог вылететь в Читу. Подробности 13 октября сообщили в пресс-службе забайкальского министерства культуры.

Министерство культуры Забайкальского края Спектакль «Сниму квартиру»

«Мне пришлось выучить роль за четыре часа. Такое со мной впервые — отыграть на одном дыхании двухчасовой спектакль без антракта по пьесе, с которой я до этого времени был незнаком. Кроме того, роль оказалась главной, что требовало еще больших сил и отдачи. Я очень волновался, но в завершении спектакля чувствовал удовлетворение от проделанной работы», — рассказал Евгений Нимаев.

Несмотря на обстоятельства, забайкальский артист справился с новой ролью, вжился в образ и собрал множество оваций. По словам зрителей, никто до последнего момента не догадывался, что артист забайкальского драмтеатра заменяет московского актера — игра была слаженной и воодушевленной.

Как сообщало ИА REGNUM, «Сниму квартиру» — жизнеутверждающий, детективный и весёлый спектакль по пьесе Ольги Степановой, режиссера Игоря Ветрова. Постановка рассказывает о том, как три совершенно разных человека пытаются разобраться, что для них является настоящим счастьем.

Евгений Нимаев — заслуженный деятель искусств Забайкальского края, артист краевого драматического театра актер, исполнитель музыкальных произведений, педагог сценического движения. Занят в спектаклях «Безымянная звезда», «Да будет честь на пьедестале», «Джульетта. Метаморфозы любви», «Евгений Онегин», «Забайкальская кадриль», «Играем в дружную семью», «На том стоим!», «Не покидай меня» и многих других театральных постановках.