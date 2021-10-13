Сеул, 13 октября, 2021, 07:51 — ИА Регнум. Россия может помочь в налаживании диалога между США и КНДР по ситуации на Корейском полуострове, заявил спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности Но Гю Док в ходе беседы с журналистами.

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«Мирный процесс на Корейском полуострове в настоящее время приостановлен. Диалог требуется быстро перезапустить, и роль России в этом крайне важна», — заявил он.

Но Гю Док отметил, что Россия всегда с пониманием относилась к позиции Северной Кореи. В связи с этим в Сеуле считают, что Москва сможет сыграть конструктивную роль в перезапуске переговорного процесса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД КНДР заявил о намерениях Пхеньяна продолжать укрепление дружеских связей с Россией. По словам дипломатов, Москва и Пхеньян продолжают сохранять контакты и взаимопонимание, несмотря на сложную обстановку в мире.