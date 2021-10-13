Киев, , 07:51 — REGNUM Украина движется по пути узурпации власти и установления диктатуры, заявил председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 12 октября после судебного заседания по его делу.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он отметил, что такой исход не принесет пользы гражданам страны. Суд оставил Медведчука под домашним арестом до 7 декабря. Следствие ходатайствовало об аресте политика или залоге в 1 млрд гривен (около $38 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября депутат Рады Ринат Кузьмин («Оппозиционная платформа — За жизнь») написал о том, что попытки властей Украины обвинить Виктора Медведчука в госизмене неправомерны.

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