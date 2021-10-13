Киев, 13 октября, 2021, 07:51 — ИА Регнум. Украина движется по пути узурпации власти и установления диктатуры, заявил председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 12 октября после судебного заседания по его делу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Он отметил, что такой исход не принесет пользы гражданам страны. Суд оставил Медведчука под домашним арестом до 7 декабря. Следствие ходатайствовало об аресте политика или залоге в 1 млрд гривен (около $38 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября депутат Рады Ринат Кузьмин («Оппозиционная платформа — За жизнь») написал о том, что попытки властей Украины обвинить Виктора Медведчука в госизмене неправомерны.