Улан-Удэ, 13 октября, 2021, 07:47 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявлено 118 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 102 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Таким образом, всего за время пандемии в республике подтверждено 60 379 случаев инфицирования, 48% из которых приходится на жителей столицы Улан-Удэ. Выздоровели от COVID-19, по состоянию на 13 октября, 51 674 человека, в том числе 132 за последние сутки.