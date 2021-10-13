Чита, 13 октября, 2021, 07:47 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, на 13 октября от коронавируса полностью привиты уже 332 894 человека (+880 за минувшие сутки). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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Ещё 352 239 (+1122 за выходные дни) граждан получили первый компонент вакцины.

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Как сообщало ИА REGNUM, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу власти Забайкалья разворачивают оперативные штабы в региональных министерствах. Их задача — осуществлять контроль за соблюдением ограничительных мер, введенных в Забайкалье из-за COVID-19.

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