Сургут, Югра, 13 октября, 2021, 07:47 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) до конца 2022 года намерены существенно повысить объём обеспеченности квартирами детей-сирот благодаря участию мэрии в долевом строительстве жилья. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

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Всего в 2022 году власти Сургута передать детям-сиротам 175 квартир. Отмечается, что за четыре предыдущих года жильё предоставили 156 сургутским сиротам.

Чтобы достичь новых повышенных показателей, горадминистрация стала вкладывать денежные средства в покупку квартир в новостройках на стадии строительства. При этом деньги, которые вкладываются в долевое строительство, застрахованы от рисков благодаря эскроу-счетам.

«До 2020-го года администрация покупала для детей-сирот только готовое жильё. Внедрение новых механизмов позволило расширить эти возможности в долевом строительстве. Очередь 2019 года мы закрыли. Сейчас активно работаем со списком очередников 2020—2021 годов», — отметил глава Сургута Андрей Филатов.