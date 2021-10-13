Париж, 13 октября, 2021, 07:47 — ИА Регнум. Переход к углеродной нейтральности во всём мире может привести к падению цен на нефть до $36 за баррель к 2030 году. Такой прогноз содержится в одном из сценариев, подготовленном экспертами Международного энергетического агентства (МЭА).

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Этот «оптимистичный сценарий» предполагает, что переход к возобновляемым источникам энергии вызовет повсеместный отказ от углеводородов, поэтому миру больше не понадобятся новые месторождения нефти и газа. В результате цена за бочку нефти к 2050 году снизится ещё сильнее — до $24 за баррель, прогнозируют эксперты.

Два других сценариях менее оптимистичны с точки зрения экономистов: по ним страны добьются внушительного отказа от сжигания природного топлива, но из-за снижения объёмов добычи столкнутся с нехваткой нефти, поэтому цена на неё сохранится на текущем уровне (к 2030 году — $67 за баррель) или вовсе увеличится до $60−90 за баррель к 2050 году.

В докладе говорится также, что сокращение добычи нефти после «декарбонизации экономик» произойдёт в пользу России и стран ОПЕК, и доля этих стран в мировой добыче повысится с текущих 40% до 60%.