Пермь, 13 октября, 2021, 07:46 — ИА Регнум. В Перми за девять месяцев трое детей стали жертвами ДТП, еще 72 ребенка получили травмы. Об этом сообщает Пермская Госавтоинспекция.

ДТП

По данным ведомства, на территории столицы Пермского края в январе-сентябре 2021 года произошло 72 дорожно-транспортных происшествия с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет.

По вине взрослых совершено 50 ДТП. Среди них происшествие с погибшим ребенком-пешеходом.

По собственной неосторожности детей произошло 22 ДТП. В них погибли двое детей, 21 ранен. При этом четыре ребенка переходили дорогу на запрещающий сигнал светофора, семь детей перебегали трассу в неположенном месте, а двое вышли из-за препятствия. Среди нарушители правил дорожного движения названы пятеро юных велосипедистов, два водителя электросамокатов и один водитель автомобиля.