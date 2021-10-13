Москва, , 07:47 — REGNUM Экс-председатель Заксобрания Амурской области Вячеслав Логинов займёт место первого заместителя комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госдумы РФ.

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Этот комитет новый в федеральном парламенте, его регламент пока разрабатывают. Создать комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики предложила временная рабочая группа Госдумы. Вячеслав Логинов не только вошёл в состав этой структуры, но и был избран заместителем её руководителя.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума избрала председателей комитетов 12 октября. В восьмом созыве их число возросло с 26 до 32.