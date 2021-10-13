Кызыл, 13 октября, 2021, 07:43 — ИА Регнум. Новым министром экономики Тувы назначен Менги Кара-оол. Указ об этом подписал глава республики Владислав Ховалыг 13 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Тувы Министр экономики Тувы Менги Кара-оол

Бывший руководитель ведомства Айдыс Сат ушёл в отставку по собственному желанию в связи с переходом на работу в коммерческой структуре.

Менги Кара-оол родился в 1980 году в селе Тээли Бай-Тайгинского района, закончил Красноярский государственный университет по специальности «Экономика и социология труда».

Работал в министерстве торговли и бытового обслуживания республики, в минэкономики, являлся первым заммэра города Кызыла. С июня 2021 года возглавлял министерство земельных и имущественных отношений Тувы.