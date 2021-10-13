Стокгольм, , 07:34 — REGNUM Встреча шведской экоактивистки Греты Тунберг с президентом США Джо Байденом может состояться на предстоящей конференции ООН по изменению климата. Об этом она заявила 12 октября в интервью организации Covering Climate Now.

Грета Тунберг (сс) Leonhard Lenz

Так школьница ответила на соответствующий вопрос. Ранее Тунберг заявила, что мировые лидеры только говорят о климатических проблемах, не пытаясь справится с кризисом. Она также обвинила политиков в «умышленном бездействии», а также в «предательстве настоящих и будущих поколений людей».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября встречу с Гретой Тунберг в итальянском городе Милан провел премьер-министр Италии Марио Драги.

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