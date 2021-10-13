Улан-Удэ, 13 октября, 2021, 07:33 — ИА Регнум. В Бурятии число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом за весь период пандемии достигло 1902. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали четыре человека. Все скончавшиеся, как отмечается, были старше 65 лет.

В ковидных стационарах, по состоянию на 13 октября, находятся 700 пациентов, у 590 из которых также выявлена внебольничная пневмония. 33 тяжёлых больных подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении находится ещё 1854 носителей.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 903 койки: занято — 700, свободно — 203 койки. Занятость коечного фонда составляет 77,5%», — отметили в штабе.