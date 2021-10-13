Ереван, , 07:21 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным в Москве «была весьма продуктивной». Об этом в ночь на 13 октября он написал на своей странице в Twitter.

Никол Пашинян и Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча была весьма продуктивной. Обсудили как двустороннюю повестку, так и ситуацию в регионе. Продолжим контакты для реализации достигнутых договоренностей», — отметил Пашинян.

Встреча прошла вечером 12 октября в Кремле. Лидеры двух стран, в соответствии с сообщением пресс-службы президента России, обсудили текущие дела и перспективы, а также подготовку к саммиту СНГ, который пройдёт 15 октября в Минске.

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