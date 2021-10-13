Орск, Оренбургская область, 13 октября, 2021, 07:21 — ИА Регнум. Группа полицейских при нападении на жителя Орска Оренбургской области использовала табельные пистолеты системы Макарова и наручники. Подробности задержания сотрудников патрульно-постовой службы 13 октября сообщил СУ СКР по региону.

Oren.sledcom.ru Момент задержания

По данным ведомства вечером 12 октября возле торгово-развлекательного комплекса, расположенного по проспекту Мира группа полицейских по предварительному сговору совершила разбойное нападение на горожанина, похитив денежные средства.

Задержаны пять сотрудников полиции в возрасте от 22 до 30 лет. Следователи ходатайствуют о заключении задержанных под стражу. Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ, где речь о превышении должностных полномочий с применением насилия, оружия и специальных средств предусмотренных, а также разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением оружия.

Ранее полиция заявила о том, что факт вымогательства денег выявлен сотрудниками службы собственной безопасности УМВД по региону.