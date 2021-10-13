Тюмень, 13 октября, 2021, 07:15 — ИА Регнум. В Тюмени при пожаре в одной из квартир дома на ул. Николая Гондатти пострадали трое малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Pixabay.com Пожар

Пожар произошёл в ночь на 13 октября. Родителей во время возгорания дома не было. Дети четырёх, шести и восьми лет получили ожоги первой и второй степени, а также отравление продуктами горения.

Причина пожара устанавливается. Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также о противопожарной безопасности.