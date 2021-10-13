Амгинский район, Якутия, 13 октября, 2021, 07:23 — ИА Регнум. Председатель совета депутатов Амгинского района Софья Александрова попросила заложить в бюджете республики на 2022 год средства на обеспечение безопасности школ муниципалитета. Она констатировала, что из 22 пунктов требований к охране школьников от террора в районных учреждениях образования исполняются только 14, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 октября в пресс-службе Госсобрания республики.

Цитата из к/ф «Большая перемена». Реж. Алексей Коренев. 1973. СССР Вахтер

Читайте также: В школах Якутска мало видеокамер — итоги проверок после трагедии в Перми

Софья Александрова считает необходимым передать школы в ведение частных охранных предприятий, но на это требуются бюджетные средства.

«Выполнение только 14 пунктов не соответствует действующему законодательству», — подчеркнула Софья Александрова.

По её словам на нарушения обратила внимание прокуратура, ведомство дало отсрочку на устранение нарушений до 1 сентября 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в учреждениях образования Якутска недостаточно безопасно и не хватает видеокамер. Это выяснилось во время проверки, проведённой городскими властями после нападения на университет в Перми.