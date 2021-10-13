Сан-Сальвадор, 13 октября, 2021, 07:06 — ИА Регнум. Директор отдела стратегических судебных процессов гуманитарной организации Cristosal Абрахам Абрего выразил сожаление по поводу сокращения более чем на 19% бюджета, предложенного правительством Найиба Букеле для Управления уполномоченного по правам человека Сальвадора. Об этом пишет агентство EFE.

Thommy Карта-флаг Сальвадора

«Мы считаем прискорбным в случае с таким учреждением, как Управление уполномоченного по правам человека, которое является главным учреждением по защите в этой области и которое защищает многих жертв, тот факт, что бюджет сокращается на 19%», — сказал он.

Согласно бюджетному предложению, представленному Министерством финансов на 2022 год, аппарату омбудсмена будет выделено 12,42 млн долларов, по сравнению с 15,42 млн, утвержденными на 2021 год. Такой шаг представляет собой сокращение бюджета на 19,45%.

Абрего также посетовал на сокращение бюджета Генеральной прокуратуры страны, который к 2022 году уменьшится на 7,3%: «Это контрастирует с постепенным увеличением средств на национальную оборону, финансирование которой превышает 250 миллионов. Поэтому мы видим, что акцент делается на милитаризации и общественной безопасности в ущерб другим областям, таким как внимание к жертвам».