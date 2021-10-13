Оренбург, 13 октября, 2021, 07:04 — ИА Регнум. В отношении чиновников Весеннего сельсовета Оренбургского района Оренбургской области возбудили уголовное дело по факту особо крупной растраты. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Oren.sledcom.ru Силовики возле администрации посёлка Весенний

По данным следствия, должностные лица сельской администрации внесли ложную информацию в строительно-отчетную документацию по заключенным муниципальным договорам с компанией на ремонт улиц в поселке и растратили бюджетные денежные средства в пользу коммерческой организации.

Совместно с сотрудниками УФСБ следователи провели обыски и изъяли документы, свидетельствующие о коррупции.

Напомним, это уже второе уголовное дело против чиновников администрации поселка Весенний. Должностные лица подозреваются еще и в злоупотреблении полномочиями.