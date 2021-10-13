Киев, 13 октября, 2021, 07:03 — ИА Регнум. Школы, больницы и другие объекты социальной инфраструктуры до сих пор централизованно не отапливаются на Украине. Об этом 12 октября рассказала эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно в рамках тематической пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление по-украински

Как рассказала Ненно, из-за отсутствия отопления в больницах, пациенты вынуждены приносить дополнительные одеяла из дома, а в школы и детские сады родители приносят обогреватели. В детских садах персоналу приходится постоянно быть начеку, чтобы дети не получили травмы и ожоги от отопительных приборов. Температура в образовательных учреждениях сейчас не поднимается выше 12−14 градусов тепла.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко со своей стороны добавил, что отключения отопления в школах происходят из-за недостаточного объёма газа для прохождения отопительного сезона. Денег же на закупку топлива нет, так как они были потрачены летом на программу большого строительства, объявленную президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее ИА REGNUM сообщало о режиме ЧС, который был объявлен на Украине в Львовской области из-за проблем с отоплением госучреждений.