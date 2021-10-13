Самара, 13 октября, 2021, 07:06 — ИА Регнум. Пока в учебные заведения РФ преступники попадают без проблем, здания, в которых размещаются органы власти, охраняют с особой тщательностью. Министерство управления финансами Самарской области подписало контракт на услуги по физической и пультовой охране общей стоимостью более 15,2 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

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Контракт на срок с 31 декабря 2021 года по 31 декабря 2023 года подписан 11 октября 2021 года. Его цена — 15 291 932,52 рубля. Источник финансирования — средства бюджета Самарской области.

Исполнителем выступает ООО «Охрана-С», созданное в сентябре 2005 года. Владельцы — Александр Пшеничников и Павел Костюкевич. У них также в активе еще одна охранная фирма — «Бриз». Директор — Леонид Макеев.

Среди задач по контракту — обеспечение «защиты жизни и здоровья граждан на территории и в помещениях охраняемого объекта заказчика», защита объекта «от проникновения лиц, имеющих цель совершения террористических актов, актов вандализма, а также других противоправных и преступных деяний».

Исполнитель должен предупреждать и пресекать любые противоправные действия на охраняемом объекте, вести непрерывное наблюдение на участке поста и проводить «немедленный доклад обо всех фактах нарушения установленного режима руководству исполнителя». У охраны должны быть наручники, газовый баллончик, резиновая палка и фонарь.

«При нападении на охраняемый объект сообщить о случившемся старшему дежурной смены объекта, оперативному дежурному исполнителя, ответственному за безопасность, руководству заказчика, в дежурную часть полиции и действовать в соответствии со сложившейся обстановкой», — уточняются в контракте обязательства исполнителя.

Объекты охраны — здание департамента исполнения областного бюджета и отчётности в Самаре и несколько его терротделов.

Напомним, в мае 2021 года преступник беспрепятственно вошел в здание гимназии № 175 Казани, в котором убил девять учеников и учителей, а также ранил ещё 32 человека. Услугу охраны школы за некоторое время до этого оплачивали родители, не бюджет.