13 октября 2021 | Время чтения 4 мин

Политизация католического учения и вызванная этим фактором резкая поляризация верующих в Соединенных Штатах делает нестабильными и неустойчивыми американо-ватиканские отношения на перспективу. Если Ватикан не сможет переломить этот тренд, при смене партийных декораций в Белом доме и Конгрессе все это будет серьезно отравлять диалог между Вашингтоном и Святым престолом.

Станислав Стремидловский, , 09:12 — REGNUM Пребывание на прошлой неделе спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Ватикане, где она побывала на частной аудиенции у папы Римского Франциска, а также обсудила с руководством Дикастерии по содействию целостному человеческому развитию вопросы окружающей среды, миграции и прав человека, ознаменовалось медийной интригой. Дело в том, что после рабочих встреч Пелоси, исповедующая себя католичкой, посетила в субботу, 9 октября, церковь Святого Патрика в историческом центре Рима, где осталась на мессу. Однако спустя какое-то время охрана эвакуировала ее. Это дало повод критикам Пелоси распространить в социальных сетях сообщение, которое быстро стало вирусным, о том, что спикера «изгнали из храма» за ее «антикатолическую» поддержку абортов.

Ватикан Иван Шилов © ИА REGNUM

Опровержения последовали довольно быстро. Даже воюющие с демократами американские католические издания привели слова настоятеля церкви Святого Патрика отца Стива Петроффа, пояснившего, что Пелоси покинула мессу по причинам безопасности: к храму приближались разгоряченные противники вакцинации, собравшиеся на демонстрацию в этот день в Риме. Однако вряд ли это убедит тех американских католиков, которые откровенно недолюбливают администрацию президента США Джо Байдена, к команде которого причисляют и спикера палаты представителей, а в ряде случаев заодно и папу Франциска. «Левые по всему миру воспринимают его (понтифика — С.С.) встречу с Пелоси в Ватикане как одобрение абортов, — заявляет консервативный портал Church Militant. — Известный фальшивый католик в прошлом месяце помогла палате представителей принять закон об охране здоровья женщин, который отменяет законы штатов о защите жизни и вводит аборты по требованию. Архиепископ Сан-Франциско Сальваторе Кордилеоне (к его епархии причислена Пелоси — С.С.) осудил действия палаты представителей как нечто, «чего можно было бы ожидать от набожного сатаниста, а не от набожного католика». За неделю до того, как законопроект был принят палатой представителей, папа Франциск заявил журналистам, что аборт — это убийство, сравнимое с наймом киллера. Католики задаются вопросом, почему он не сказал о том же самом Пелоси».

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Ватикане Vatican Media

И с сутью этих слов, хотя и не обязательно с их эмоциональной окраской, вполне могут согласиться многие американские католики, в том числе консервативная часть католических священников и епископата. Отношение к абортам является гремучей политическо-религиозной смесью, характерной исключительно для Соединенных Штатов, в то время как Ватикану приходится иметь дело со всей полнотой Католической церкви, которую в массе своей интересуют совсем другие проблемы. Но, учитывая статус США как государства, Святой престол вынужден уделять этому вопросу повышенное внимание. Особенно после того, как Конференция католического епископата США (USCCB) в начале сего года вступила в публичный конфликт с демократической администрацией, прибегнув даже к угрозе наложения такой суровой для любого верующего епитимьи для политиков — сторонников абортов, как отлучение от причастия. В ситуацию была вынуждена вмешаться даже Конгрегация доктрины веры. Возглавляющий ее кардинал Луис Ладария направил письмо председателю USCCB архиепископу Лос-Анджелеса Хосе Гомесу, в котором отметил, что вопрос о католических политиках и причастии может «стать источником разногласий» как в USCCB, так и в Католической церкви в США.

Кардинал также намекнул на то, что не стоит создавать впечатления, будто бы «аборты и эвтаназия» являются «единственными серьезными вопросами католического морального и социального учения, которые требуют полной ответственности со стороны католиков». Но пока не заметно, чтобы предостережения вызвали ожидаемый эффект. Администрация Байдена не собирается идти на компромисс, что подогревает оппозиционные настроения среди консервативного большинства американских католиков, которых не убедят принять точку зрения демократов на аборты и защиту жизни ни епископы (а многие из них сами солидарны с паствой), ни сам папа Франциск. Это создает сложности для Ватикана, правда, пока в перспективе. В настоящее время Вашингтон восстанавливает отношения со Святым престолом, испорченные администрацией президента США Дональда Трампа. С понтификом в этом году встречался спецпредставитель Байдена по климату Джон Керри, сейчас состоялся диалог с Пелоси, в конце октября ожидаются переговоры с самим президентом, который, кстати, наконец-то определился с кандидатом в послы США при Святом престоле, предложив на этот пост бывшего сенатора ирландского католика Джозефа Доннелли.

Джо Доннелли HOW Coalition

Однако политизация католического учения и вызванная этим фактором резкая поляризация верующих в Соединенных Штатах делает нестабильными и неустойчивыми американо-ватиканские отношения в принципе. Оппоненты Байдена, особенно сторонники Трампа, продвигают среди верующих простой тезис: те, кто за аборты, это демократы и «сатанисты», поэтому голосуйте за республиканцев. Если Ватикан не сможет переломить этот тренд, при смене партийных декораций в Белом доме и Конгрессе все это будет серьезно отравлять диалог между Вашингтоном и Святым престолом.