Тель-Авив, Израиль, 13 октября, 2021, 06:59 — ИА Регнум. Археологи обнаружили развалины древней винокурни в Израиле, передает телеканал NHK.

Вино

По его данным, находку выявили при раскопках к югу от Тель-Авива. На месте раскопок были обнаружены развалины здания общей площадью в один квадратный километр. В нем находились помещения с прессами для винограда, а также склады для выдержки вина. Также археологи обнаружили и старые глиняные кувшины, в которых, как предполагается, хранилось вино.

По предварительным данным, возраст находки составляет около 1,5 тыс. лет. Археологи предполагают, что винокурня была способна производить до 2 млн литров вина ежегодно. По их словам, это могло быть одно из крупнейших мест по производству вина в эпоху Византийской империи. Ученые утверждают, что находка свидетельствует о развитой торговле и поставках вина по всему средиземноморскому региону.