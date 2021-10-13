Токио, 13 октября 2021, 06:56 — REGNUM Вопрос об укреплении системы противоракетной обороны Японии намерено рассмотреть правительство страны. Об этом 13 октября заявил премьер-министр государства Фумио Кисида в ходе выступления в верхней палате японского парламента.
Он отметил, что власти Японии и раньше занимались указанной темой, однако ситуация рядом с границами страны заставляет Токио продумать дополнительные меры защиты. Кисида пояснил, что недалеко от японской территории ведутся разработки гиперсверхзвуковых и баллистических ракет, а также ядерного оружия.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября Фумио Кисида заявил, что он готов лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном без любых предварительных условий.
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