Токио, , 06:56 — REGNUM Вопрос об укреплении системы противоракетной обороны Японии намерено рассмотреть правительство страны. Об этом 13 октября заявил премьер-министр государства Фумио Кисида в ходе выступления в верхней палате японского парламента.

Фумио Кисида Kremlin.ru

Он отметил, что власти Японии и раньше занимались указанной темой, однако ситуация рядом с границами страны заставляет Токио продумать дополнительные меры защиты. Кисида пояснил, что недалеко от японской территории ведутся разработки гиперсверхзвуковых и баллистических ракет, а также ядерного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября Фумио Кисида заявил, что он готов лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном без любых предварительных условий.

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