Каракас, 13 октября, 2021, 06:50 — ИА Регнум. Бывший министр обороны Венесуэлы Рауль Исайяс Бадуэль умер в тюрьме в Каракасе. Об этом сообщил в своём аккаунте в Twitter генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб.

Венесуэла

По его словам, Бадуэль умер от остановки сердечно-дыхательной системы в результате заражения коронавирусом.

Сааб подчеркнул, что смерть наступила «в то время, когда он получал соответствующую медицинскую помощь».

Бадуэль, которого оппозиционные и правозащитные организации считают политическим заключенным, содержался в «Эль-Хеликоиде» в Каракасе — одной из штаб-квартир Боливарианской разведывательной службы.