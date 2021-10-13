В Якутии растёт количество больных COVID-19 в тяжёлом состоянии
Якутск, 13 октября, 2021, 06:57 — ИА Регнум. В Якутии достигнут максимум по новым случаям COVID-19 и числу коронавирусных пациентов, состояние которых оценивается как тяжёлое. Новые данные на брифинге 13 октября озвучила заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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За сутки заболевших коронавирусом жителей республики стало больше на 163, это максимум с начала пандемии. В тяжёлом состоянии находятся 180 заболевших, 34 из них — на ИВЛ.
Самая сложная ситуация с COVID-19 — в Амгинском, Верхневилюйском, Магино-Кангаласском, Намском и Хангаласском районах республики. В особой защите нуждаются три категории граждан — дети, беременные женщины и якутяне, у которых медотвод по прививкам. Ольга Балабкина призвала родственников таких людей вакцинироваться с целью обезопасить их.
Как сообщало ИА REGNUM, в кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, театры, спортивные объекты Якутии будут пускать только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 или устойчивость к вирусу после болезни. Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время.