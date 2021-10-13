Якутск, 13 октября, 2021, 06:57 — ИА Регнум. В Якутии достигнут максимум по новым случаям COVID-19 и числу коронавирусных пациентов, состояние которых оценивается как тяжёлое. Новые данные на брифинге 13 октября озвучила заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Pouya Bazargard. Mehr News Agency Госпиталь

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За сутки заболевших коронавирусом жителей республики стало больше на 163, это максимум с начала пандемии. В тяжёлом состоянии находятся 180 заболевших, 34 из них — на ИВЛ.

Самая сложная ситуация с COVID-19 — в Амгинском, Верхневилюйском, Магино-Кангаласском, Намском и Хангаласском районах республики. В особой защите нуждаются три категории граждан — дети, беременные женщины и якутяне, у которых медотвод по прививкам. Ольга Балабкина призвала родственников таких людей вакцинироваться с целью обезопасить их.

«Обращаю внимание на необходимость соблюдения жителями республики санитарно-эпидемиологических правил, установленных в регионе, прежде всего в части проведения массовых мероприятий», — также отметила вице-премьер республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, театры, спортивные объекты Якутии будут пускать только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 или устойчивость к вирусу после болезни. Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время.