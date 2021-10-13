Мадрид, 13 октября, 2021, 06:40 — ИА Регнум. Ещё 160 беженцев из Афганистана прибыли на авиабазу Торрехон в Мадриде. Об этом пишет испанское издание La Nueva España.

Mil.ru Беженцы

Группу эвакуированных встречали у взлётно-посадочной полосы четыре министра Испании: министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка, министр обороны Маргарита Роблес, министр здравоохранения Каролина Дариас и министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес.

Беженцы прибыли из Исламабада (Пакистан) на гражданском самолете, арендованном у Air Europa министерством иностранных дел. Группа состоит из 160 человек, разделенных на 28 семей. В группе было более 50 детей. Как и в случае с остальными контингентами эвакуированных из Афганистана, прибывшими в Испанию, беженцев обслуживали в ангаре волонтеры Красного Креста и сотрудники Национальной полиции, которые приступили к установлению их личности и спросили, просят ли они убежища.

Прибытие эвакуированных стало результатом переговоров испанского правительства с правительством Пакистана, которое, в свою очередь, выступило посредником в переговорах с властями афганских боевиков, находящихся у власти в Афганистане.

В понедельник, 11 октября, когда прибыла первая группа из 80 эвакуированных, Альбарес поблагодарил правительство Пакистана и его военное руководство за посредничество: «Без них это было бы невозможно».