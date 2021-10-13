Пекин, , 06:37 — REGNUM Встреча на высшем уровне между США и Китаем станет возможна, если обе стороны приложат максимум усилий для реализации этой идеи. Такое заявление сделал 12 октября замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн в интервью китайскому телеканалу CGTN.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Замглавы МИД Китая отметил, что вопрос о проведении в онлайн-формате встречи главы КНР Си Цзиньпина и президента США Джозефа Байдена обсуждался в ходе переговоров в Цюрихе представителем Китая Яном Цзечи и советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

«Мы придаем большое значение недавним позитивным заявлениям американской стороны о китайско-американских отношениях и надеемся, что американская сторона будет эффективно осуществлять политику и делать больше на практике для улучшения китайско-американских отношений», — заявил Лэ Юйчэн.

Также замглавы МИД Китая добавил, что Китай и США всегда поддерживают диалог на высоком уровне, а это означает, что КНР всегда активно содействовал улучшению взаимоотношений между двумя странами и «дверь для диалога всегда открыта».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Китае назвали соглашения США, свидетельствующие о выстраивании отношений с другими странами в духе времён холодной войны.

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