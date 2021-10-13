Токио, 13 октября, 2021, 06:36 — ИА Регнум. Шестнадцать детей и двое взрослых пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, который направлялся в детский сад и врезался в бетонный забор в городе Нака в Японии. Об этом 12 октября передал телеканал NHK

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Во время движения по дороге автобус вылетел на обочину, рядом с которой находится забор. При столкновении у транспортного средства была повреждена передняя часть и смята пассажирская дверь.

Дети и их сопровождающий были доставлены в медучреждения. Трое детей получили тяжелые травмы. Полиция проводит расследование по факту случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября в ЮАР не менее девяти человек погибли в результате дорожной аварии с участием автобуса, который съехал в кювет на трассе Дурбан — Йоханнесбург.