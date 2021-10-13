Якутск, 13 октября, 2021, 06:54 — ИА Регнум. В кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, театры, спортивные объекты Якутии будут пускать только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 или устойчивость к вирусу после болезни. Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время, заявила на брифинге 13 октября заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Сотрудники стадиона проверяют QR-коды у посетителей

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Ограничения распространяются на все места скопления людей. Даже при наличии QR-кода такие организации не должны принимать более 50% посетителей от максимальной загруженности. Кроме того, в регионе в принципе запрещается проведение массовых мероприятий.

«Учреждения культуры, учреждения, которые являются развлекательными, на территории республики должны работать с 50% загрузкой. На настоящий момент подготовлен проект указа, по которому посещение данных учреждений допускается только при предъявлении QR-кода», — сказала Ольга Балабкина.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению бизнес-омбудсмена региона Альбины Кычкиной, предприниматели Якутии сильно пострадают от ужесточения антиковидных мер в республике. Она не видит обоснованной причинно-следственной связи между ограничениями деятельности хозяйствующих субъектов и распространением коронавируса. На общественном совете при уполномоченном предприниматели указывали на то, что жители республики не носят маски, не соблюдают дистанцию в автобусах и соцучреждениях, без соблюдения мер безопасности работает нелегальный бизнес.