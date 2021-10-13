Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 13 октября, 2021, 06:24 — ИА Регнум. Новый поток лавы из вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма заставил местные власти эвакуировать 800 человек в районе Ла-Лагуна, в Лос-Льянос-де-Аридане, из-за риска того, что лава достигнет этого популярного населенного пункта и будет угрожать домам. Об этом пишет испанское издание La Razón.

Цитата из видео на YouTube Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Испания

Отмечается, что новый поток лавы, угрожающий району Ла-Лагуна, возник после обрушения части главного конуса вулкана, которое произошло более 48 часов назад.

Сообщается также, что лава идёт вдоль северной части главного потока, который уже достиг моря в муниципалитете Тасакорте.

Около 800 человек, эвакуированных из района Ла Лагуна, будут временно переселены в помещения, созданные в казармах Эль-Фуэрте в Бренья-Баха и в отеле «Принцесса» в муниципалитете Фуэнкальенте. Эксперты убедились, что поток, угрожающий Ла-Лагуне, будет очень медленным, в пределах 10−15 метров в час, что позволит жителям иметь приемлемый запас времени для сбора вещей и личного имущества.