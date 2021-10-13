Астана, 13 октября, 2021, 06:15 — ИА Регнум. Два человека пострадали при взрыве газа в жилом пятиэтажном доме в Казахстане. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям страны.

Взрыв

Взрыв произошёл в городе Кокшетау в Акмолинской области, на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Взрывом газовоздушной смеси были разрушены две перегородки из гипсокартона и часть балкона. Из дома были эвакуированы три человека, в том числе двое детей.

За медицинской помощью обратились две женщины. Одна из них, 51-летняя жительница квартиры, где произошёл взрыв, была госпитализирована с ожогами ног. Вторая пострадавшая, женщина 27-ми лет, была доставлена в больницу в состоянии шока. Состояние обеих пострадавших удовлетворительное.

На месте ЧП спасатели организовали мобильный пункт обогрева, здесь же оказывается психологическая помощь жильцам дома.

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