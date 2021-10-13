Хабаровск, 13 октября, 2021, 06:12 — ИА Регнум. Власти Хабаровска выделили на содержание улично-дорожной сети в зимний период 215 млн рублей. Уже подготовлена техника, сделан запас щёток и отвалов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 октября в пресс-службе городской мэрии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Уборка снега

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В городе к зиме подготовлено 130 единиц техники в трёх муниципальных предприятиях: комбинированные машины, грейдеры, самосвалы, роторы. Закуплено 10 тыс. тонн песка, 120 тонн соли и 160 тонн противогололедного реагента «Бионорд».

"Работа в зимний период по содержанию улично-дорожной сети будет осуществляться в круглосуточном режиме, без выходных. На эти цели в бюджете города предусмотрено 215 млн рублей, что составляет 30% от необходимой суммы. Поэтому в приоритете будет осуществляться уборка основных магистралей, остановок и пешеходных переходов. Вывозить снег будут на два полигона», — сказали специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, дорожные службы Новосибирска за прошедшие сутки вывезли с магистралей и улиц города 173,1 тонны смета и грязи.