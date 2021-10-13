Тегеран, 13 октября, 2021, 06:46 — ИА Регнум. 12 октября генеральные прокуроры Ирана и Армении тщательно изучили текущий статус реки Арас, права народов в зоне орошения реки и продолжение усилий, направленных на решение проблемы загрязнения реки на армянской территории. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Находящийся с трехдневным визитом в Армении Мохаммад-Джафар Монтазери встретился и провёл переговоры со своим армянским коллегой Артуром Давтяном.

Давтян приветствовал Монтазери в связи с тем, что иранский представитель совершил поездку в условиях пандемии COVID-19. Он охарактеризовал Иран как надежного соседа Армении, назвав визит генерального прокурора Ирана в Ереван признаком дружественных отношений двух стран.

Монтазери, в свою очередь, высоко оценил теплый прием своего армянского коллеги и отметил, что визиты должностных лиц судебных органов двух стран предоставили соответствующую возможность для углубления и расширения двусторонних связей.

Генеральный прокурор Ирана высоко оценил роль граждан Армении в общественной, политической и культурной жизни Ирана, заявив, что взаимное доверие между двумя странами служит прочным фундаментом для дальнейшего расширения двусторонних связей.