Власти Гватемалы осудили попытки сноса статуи Колумба
Гватемала, 13 октября, 2021, 06:10 — ИА Регнум. Вандализм в отношении исторических памятников в столице Гватемалы осудили мэрия города и гватемальское министерство культуры. Об этом 12 октября сообщается на странице ведомства в Twitter.
Marit & Toomas Hinnosaar
Памятник Христофору Колумбу в Чикаго
Речь идет о статуях Христофора Колумба и экс-президента республики Хосе Марии Рейны Барриос. Участки протестов против «Дня испанизации» пытались снести эти монументы.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня в колумбийском городе Барранкилья протестующими была снесена статуя Христофора Колумба.