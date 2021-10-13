Гватемала, 13 октября, 2021, 06:10 — ИА Регнум. Вандализм в отношении исторических памятников в столице Гватемалы осудили мэрия города и гватемальское министерство культуры. Об этом 12 октября сообщается на странице ведомства в Twitter.

Marit & Toomas Hinnosaar Памятник Христофору Колумбу в Чикаго

Речь идет о статуях Христофора Колумба и экс-президента республики Хосе Марии Рейны Барриос. Участки протестов против «Дня испанизации» пытались снести эти монументы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня в колумбийском городе Барранкилья протестующими была снесена статуя Христофора Колумба.