Пекин, 13 октября, 2021, 06:10 — ИА Регнум. Соединённые Штаты по-прежнему выстраивают отношения с другими странами в духе времён холодной войны, несмотря на заверения американского руководства в обратном, заявил 12 октября заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн в интервью телеканалу CGTN.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

В качестве примера он привёл деятельность США в блоке AUKUS, сформированном в сентябре 2021 года при участии Великобритании и Австралии.

«AUKUS — небольшой блок, состоящий из англосаксонских народов. Он выступает за новую холодную войну и разжигает геополитические игры с нулевой суммой. AUKUS приносит только вред, ничего хорошего. Прежде всего, это порождает риски распространения ядерного оружия, серьезно нарушает дух Договора о нераспространении ядерного оружия и наносит ущерб Договору о безъядерной зоне южной части Тихого океана», — сказал китайский дипломат.

«На так называемом «Саммите лидеров за демократию» США я заметил, что в своей недавней речи на Генеральной Ассамблее ООН президент Джо Байден сказал, что США не стремятся к новой холодной войне или разделенный мир. Но в то же время Соединенные Штаты начали собирать AUKUS, модернизировать Quad и улучшать Five Eyes. Это не что иное, как старый подход времён холодной войны», — объяснил Лэ Юйчэн.

QUAD — стратегический диалог между США, Индией, Японией и Австралией. Он инициирован в 2007 году и ставит своей целью реагирование на угрозы в Южно-Китайском море.

Five Eyes — разведывательный альянс, в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США. Считается одним из самых всеобъемлющих известных шпионских союзов с середины XX века.