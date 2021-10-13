Тегеран, , 06:44 — REGNUM 12 октября министр иностранных дел Ирана в телефонном разговоре со своим азербайджанским коллегой подчеркнул, что обе страны должны преградить путь ошибочным представлениям в двусторонних отношениях, при этом целесообразно проложить верный путь к их дальнейшему расширению. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Хоссейн Амирабдоллахян и Джейхун Байрамов в телефонном разговоре обсудили последние события в двусторонних отношениях и обменялись мнениями по поводу поиска путей устранения препятствий с целью расширения сотрудничества.

Министр иностранных дел Ирана, подчеркнув необходимость взаимного уважения независимости и территориальной целостности, заявил, что Тегеран и Баку имеют давние отношения.

Он сослался на глубину отношений двух народов и стран, подчеркнув, что у Тегерана и Баку есть враги, причем обе стороны не должны предоставлять противникам возможности подрывать отношения двух стран, в связи с чем двусторонние проблемы должны решаться путем диалога и сотрудничества.

Амирабдоллахян отметил, что Тегеран ожидает, что Баку решит проблему транзита иранских грузовиков.

Министр иностранных дел Азербайджана также заявил в телефонном разговоре, что отношения его страны с Ираном являются дружественными, отметив, что поддержание связей с соседними странами является приоритетом для Азербайджанской Республики.

Байрамов, между тем, подчеркнул, что разрешение споров должно осуществляться путем диалога в спокойной и дружественной атмосфере.

Он предложил, чтобы таможенники двух стран провели переговоры, направленные на решение проблем, с которыми сталкиваются иранские водители грузовиков при транзите товаров.

Он также заверил Амирабдоллахяна, что заинтересованные официальные лица Азербайджана рассматривают вопрос об освобождении двух арестованных иранских водителей грузовиков.