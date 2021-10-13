Тегеран, 13 октября, 2021, 07:53 — ИА Регнум. 12 октября заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари заявил на встрече с главой МИД Сербии, что Тегеран рассматривает свои отношения с Белградом как стратегические. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Сафари, прибывший в Белград для участия в церемонии, посвященной 60-й годовщине создания Движения неприсоединения (ДН), встретился с министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем.

Сафари сослался на высокий уровень сотрудничества между Ираном и Сербией в двустороннем и многостороннем измерениях, подчеркнув необходимость расширения взаимодействия в различных областях, представляющих взаимный интерес.

Тем временем заместитель министра иностранных дел по экономической дипломатии на встрече подчеркнул важность расширения двусторонних экономических связей, предположив, что использование имеющихся возможностей окажет огромное содействие в достижении этой цели.

Министр иностранных дел Сербии, в свою очередь, отметил хороший уровень политических связей двух стран, основанных на дружбе и взаимопонимании.